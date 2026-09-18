Chyba v systéme vystrelila cenu lístkov nad 1000 dolárov. Majster nastúpi proti Philadelphii

Basketbalisti New Yorku Knicks.
Basketbalisti New Yorku Knicks. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2026 o 09:11
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Knicks sa v júni po 53 rokoch tešili zo zisku svojho tretieho titulu.

Úradujúci šampióni basketbalovej NBA New York Knicks pozastavili predaj vstupeniek na novú sezónu.

Príčinou je chyba v systéme, ktorá nastavila cenu lístkov na otvárací duel ročníka na viac ako 1000 dolárov.

Knicks sa v júni po 53 rokoch tešili zo zisku svojho tretieho majstrovského titulu, no podľa vyjadrenia klubu neplánovali zvýšiť cenu vstupného na stretnutia viac ako o priemerných 12%.

„Pozastavujeme predaj vstupeniek pre chybu v cene. Každý, kto si lístok už kúpil, dostane peniaze späť.

Nikdy sme neplánovali takto prestreliť cenu pre našich verných fanúšikov. Ďakujeme za pochopenie,“ zverejnil klub z Madison Square Garden podľa AP.

Nová sezóna najprestížnejšej basketbalovej súťaže odštartuje v utorok 20. októbra.

New York nastúpi hneď v prvý hrací deň doma proti ambicióznej Philadelphii, ktorá sa posilnila o Jaylena Browna a LeBrona Jamesa.

Basketbal

Basketbal

    Basketbalisti New Yorku Knicks.
    Basketbalisti New Yorku Knicks.
    Chyba v systéme vystrelila cenu lístkov nad 1000 dolárov. Majster nastúpi proti Philadelphii
    dnes 09:11
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