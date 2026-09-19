Zostava Slovenska na MS je známa. V Montreale nechýba Chladoňová, otázny je Svrček

Slovenská reprezentácia už naplno finišuje prípravu v kanadskom Montreale, kde sa od 20. do 27. septembra uskutočnia MS v cestnej cyklistike.
Slovensko môže štartovať vo všetkých kategóriách pretekov s hromadným štartom a takisto zaplní aj väčšinu disciplín v individuálnych časovkách.
Miestny okruh je relatívne krátky, no obsahuje strmé stúpanie a náročný zjazd, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vývoj jednotlivých pretekov.
„O majstrovstvách sveta sa nikdy nedá povedať, že sú jednoduché. Kto pozná kanadské klasiky na záver sezóny, vie si okruh v Montreale predstaviť.
Ide o relatívne krátky okruh so strmým stúpaním a náročným zjazdom,“ priblížil trať športový riaditeľ slovenskej reprezentácie Jakub Vančo.
Program Slovákov na MS v cyklistike 2026
21. september - časovka žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
22. september - časovka juniorov: Timotej Michalík, Milan Húsenica a junioriek: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková
24. september - preteky žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká, preteky juniorov: Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina
25. september - preteky mužov U23: Richard Riška, Samuel Novák, preteky junioriek: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková
26. september - preteky žien elite: Tereza Kurnická
27. september - preteky mužov elite: Martin Svrček?
Chladoňová obhajuje striebro
Všetky kategórie okrem mužov a žien elite absolvujú celé preteky iba na tomto okruhu. Náročnosť trate sa tak výrazne prejaví aj na celkovom prevýšení.
Napríklad preteky žien do 23 rokov, v ktorých sa predstaví aj slovenské trio Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká, budú z pohľadu výškových metrov náročnejšie ako preteky žien elite.
Chladoňová patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej cyklistiky, Ungerová pred šampionátom podpísala zmluvu s tímom WorldTour a Andacká v tejto sezóne pravidelne dosahovala kvalitné výsledky.
Medzi mužmi U23 budú Slovensko reprezentovať Richard Riška a Samuel Novák, ktorí sa počas sezóny pravidelne umiestňovali na vysokých pozíciách.
"Vieme o kvalitách našich žien, či už to je medailistka Chladoňová, Ungerová, ktorá práve podpísala zmluvu s Movistarom, alebo Andacká, ktorá má tento rok veľmi kvalitné výsledky a potvrdila ich aj posledný týždeň.
V mužoch U23 máme veľmi horúce želiezka v podobe Nováka a Rišku, ktorí sa v priebehu sezóny pravidelne umiestňovali na vysokých pozíciách,“ uviedol Vančo v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.
Máme kvalitných pretekárov
Medzi juniormi nastúpia Timotej Michalík, Milan Húsenica a Michal Kacina, medzi juniorkami Karolína Hajduková a Lujza Bartošíková.
„Ak sa obzrieme späť za sezónou, máme veľmi kvalitných pretekárov v juniorských kategóriách.
Ako v ženskej, tak aj v mužskej juniorskej cyklistike máme najmä prvým rokom pretekárov na svetovej úrovni a veríme, že sa v kvalitnej konkurencii adekvátne presadia,“ povedal Vančo.
Slovensko bude mať zastúpenie aj v individuálnych časovkách. V kategórii žien U23 nastúpia Chladoňová a Ungerová, medzi juniormi Michalík a Húsenica a medzi juniorkami Hajduková a Bartošíková.
V elitných kategóriách bude Slovensko reprezentovať Tereza Kurnická, ktorá nastúpi do cestných pretekov žien elite 26. septembra. Medzi mužmi by sa v nedeľu mal predstaviť Martin Svrček, no aktuálne nie je stopercentne fit.
„Na MS odchádzame s vysokými ambíciami, ale zároveň s chladnou hlavou a pokorou. Nikto vopred nehovorí o konkrétnych umiestneniach.
Máme však kvalitných pretekárov, ktorí budú bojovať v silnej konkurencii o čo najlepšie umiestnenia pre svoju krajinu,“ dodal Vančo.
Po svetovom šampionáte sa slovenskí reprezentanti predstavia aj na majstrovstvách Európy v Slovinsku s podobným profilom trate.