    Zostava Slovenska na MS je známa. V Montreale nechýba Chladoňová, otázny je Svrček

    Viktória Chladoňová (vpredu) počas prípravy pred MS v cyklistike 2026 v Montreale.
    Viktória Chladoňová (vpredu) počas prípravy pred MS v cyklistike 2026 v Montreale. (Autor: Marek Beneš)
    TASR|19. sep 2026 o 20:33
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    Slovensko bude mať na MS v cyklistike silné zastúpenie.

    Slovenská reprezentácia už naplno finišuje prípravu v kanadskom Montreale, kde sa od 20. do 27. septembra uskutočnia MS v cestnej cyklistike.

    Slovensko môže štartovať vo všetkých kategóriách pretekov s hromadným štartom a takisto zaplní aj väčšinu disciplín v individuálnych časovkách.

    Miestny okruh je relatívne krátky, no obsahuje strmé stúpanie a náročný zjazd, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vývoj jednotlivých pretekov.

    „O majstrovstvách sveta sa nikdy nedá povedať, že sú jednoduché. Kto pozná kanadské klasiky na záver sezóny, vie si okruh v Montreale predstaviť.

    Ide o relatívne krátky okruh so strmým stúpaním a náročným zjazdom,“ priblížil trať športový riaditeľ slovenskej reprezentácie Jakub Vančo.

    Program Slovákov na MS v cyklistike 2026

    21. september - časovka žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová

    22. september - časovka juniorov: Timotej Michalík, Milan Húsenica a junioriek: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková

    24. september - preteky žien U23: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká, preteky juniorov: Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina

    25. september - preteky mužov U23: Richard Riška, Samuel Novák, preteky junioriek: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková

    26. september - preteky žien elite: Tereza Kurnická

    27. september - preteky mužov elite: Martin Svrček?

    Chladoňová obhajuje striebro

    Všetky kategórie okrem mužov a žien elite absolvujú celé preteky iba na tomto okruhu. Náročnosť trate sa tak výrazne prejaví aj na celkovom prevýšení.

    Napríklad preteky žien do 23 rokov, v ktorých sa predstaví aj slovenské trio Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká, budú z pohľadu výškových metrov náročnejšie ako preteky žien elite.

    Chladoňová patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej cyklistiky, Ungerová pred šampionátom podpísala zmluvu s tímom WorldTour a Andacká v tejto sezóne pravidelne dosahovala kvalitné výsledky.

    Medzi mužmi U23 budú Slovensko reprezentovať Richard Riška a Samuel Novák, ktorí sa počas sezóny pravidelne umiestňovali na vysokých pozíciách.

    Samuel Novák počas cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Samuel Novák počas cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: TASR)

    "Vieme o kvalitách našich žien, či už to je medailistka Chladoňová, Ungerová, ktorá práve podpísala zmluvu s Movistarom, alebo Andacká, ktorá má tento rok veľmi kvalitné výsledky a potvrdila ich aj posledný týždeň.

    V mužoch U23 máme veľmi horúce želiezka v podobe Nováka a Rišku, ktorí sa v priebehu sezóny pravidelne umiestňovali na vysokých pozíciách,“ uviedol Vančo v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

    Máme kvalitných pretekárov

    Medzi juniormi nastúpia Timotej Michalík, Milan Húsenica a Michal Kacina, medzi juniorkami Karolína Hajduková a Lujza Bartošíková.

    „Ak sa obzrieme späť za sezónou, máme veľmi kvalitných pretekárov v juniorských kategóriách.

    Ako v ženskej, tak aj v mužskej juniorskej cyklistike máme najmä prvým rokom pretekárov na svetovej úrovni a veríme, že sa v kvalitnej konkurencii adekvátne presadia,“ povedal Vančo.

    Slovenskí cyklisti počas prípravy pred MS v Montreale 2026.
    Slovenskí cyklisti počas prípravy pred MS v Montreale 2026. (Autor: Soňa Niková)

    Slovensko bude mať zastúpenie aj v individuálnych časovkách. V kategórii žien U23 nastúpia Chladoňová a Ungerová, medzi juniormi Michalík a Húsenica a medzi juniorkami Hajduková a Bartošíková.

    V elitných kategóriách bude Slovensko reprezentovať Tereza Kurnická, ktorá nastúpi do cestných pretekov žien elite 26. septembra. Medzi mužmi by sa v nedeľu mal predstaviť Martin Svrček, no aktuálne nie je stopercentne fit.

    „Na MS odchádzame s vysokými ambíciami, ale zároveň s chladnou hlavou a pokorou. Nikto vopred nehovorí o konkrétnych umiestneniach.

    Máme však kvalitných pretekárov, ktorí budú bojovať v silnej konkurencii o čo najlepšie umiestnenia pre svoju krajinu,“ dodal Vančo.

    Po svetovom šampionáte sa slovenskí reprezentanti predstavia aj na majstrovstvách Európy v Slovinsku s podobným profilom trate.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová (vpredu) počas prípravy pred MS v cyklistike 2026 v Montreale.
    Viktória Chladoňová (vpredu) počas prípravy pred MS v cyklistike 2026 v Montreale.
    Zostava Slovenska na MS je známa. V Montreale nechýba Chladoňová, otázny je Svrček
    dnes 20:33
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