Slovan ťahal v napínavom zápase za kratší koniec. V Chorvátsku prehral o jediný kôš

ENBL 2025/2026 - skupinová fáza
Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava 108:105 (30:29, 27:21, 28:27, 23:28)
Najviac bodov: Savič 26, Hunt 25, Polutak 19 - Stevenson 32, Radovanovič 26, Medford ml. 12
ZÁHREB. Basketbalisti BC Slovan Bratislava podľahli v pondelňajšom dueli skupinovej fázy ENBL na palubovke chorvátskeho KK Dinamo Záhreb 105:108.
Po troch dueloch majú v súťaži na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V stredu 29. októbra o 18.00 h nastúpia doma proti kosovskej Sigal Priština.
VIDEO: Záznam zápasu Dinamo Záhreb - Slovan Bratislava