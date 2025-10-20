Slovan ťahal v napínavom zápase za kratší koniec. V Chorvátsku prehral o jediný kôš

Hráči Bratislavy.
Hráči Bratislavy. (Autor: TASR)
TASR|20. okt 2025 o 21:56 (aktualizované 20. okt 2025 o 22:03)
ShareTweet0

Pre domácich to bola prvá výhra v skupine.

ENBL 2025/2026 - skupinová fáza

Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava 108:105 (30:29, 27:21, 28:27, 23:28)

Najviac bodov: Savič 26, Hunt 25, Polutak 19 - Stevenson 32, Radovanovič 26, Medford ml. 12

ZÁHREB. Basketbalisti BC Slovan Bratislava podľahli v pondelňajšom dueli skupinovej fázy ENBL na palubovke chorvátskeho KK Dinamo Záhreb 105:108.

Po troch dueloch majú v súťaži na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V stredu 29. októbra o 18.00 h nastúpia doma proti kosovskej Sigal Priština.

VIDEO: Záznam zápasu Dinamo Záhreb - Slovan Bratislava

Tabuľka skupiny B

Basketbal

Basketbal

    Hráči Bratislavy.
    Hráči Bratislavy.
    Slovan ťahal v napínavom zápase za kratší koniec. V Chorvátsku prehral o jediný kôš
    dnes 21:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Slovan ťahal v napínavom zápase za kratší koniec. V Chorvátsku prehral o jediný kôš