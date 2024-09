Od bolesti mu vybehli slzy, nechcel revať na celú halu. Nebyť zranení, patril by k najlepším

BRATISLAVA. V histórii NBA existuje mnoho otázok, ktoré sa začínajú slovami – čo ak?

Čo ak by Portland v 1984 draftoval Michaela Jordana z druhého miesta? Čo ak by James Harden zostal v Oklahome s Westbrookom a Durantom?

Azda najväčšou záhadou ale je, čo by sa stalo, ak by sa Derrick Rose nikdy nezranil? „Každý má vo svojom živote príbeh začínajúci sa s čo ak,” povedal tento týždeň basketbalista pre The Athletic.