Slovenská reprezentácia získala veľkú posilu. Americký rozohrávač dostal občianstvo

Basketbalová mužská reprezentácia má zahraničnú posilu. Americký rozohrávač David DeJulius si v pondelok 9. februára prevzal osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Očakáva sa, že reprezentačný debut absolvuje počas februárového reprezentačného zrazu v rámci prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Privítali ma s otvorenou náručou, vraví
"V prvom rade som vďačný, že môžem reprezentovať skvelú krajinu, akou je Slovensko. Od prvého dňa, čo som tu, ma všetci privítali s otvorenou náručou. Som nadšený, že budem môcť čo najlepším spôsobom reprezentovať túto krajinu, jej skvelých ľudí a náš tím,“ opísal David DeJulius.
V pondelok dopoludnia podpísal v Bratislave dekrét o slovenskom občianstve. Dvadsaťšesťročný rozohrávač pôsobí v prestížnej španielskej ACB lige v klube UCAM Murcia CB.
"Prvoradou snahou slovenských národných tímov je zvýšiť šance v medzinárodných konfrontáciách. Tak ako v prípade Kyry Lambertovej, aj v prípade Davida veríme, že nám pomôže nielen k víťazstvám v zápasoch, ale aj zvýšiť šance kvalifikovať sa na veľký šampionát. Má na to všetky predpoklady.
V európskom basketbale je etablovaný, má vysokú individuálnu kvalitu. Verím, že nám ju prinesie už vo februárovom reprezentačnom okne,“ vyjadril sa prezident SBA Michal Ondruš.
Opora Murcie
DeJulius patrí medzi opory Murcie, ktorá účinkuje v Európskom pohári FIBA. V španielskej lige odohral v sezóne zatiaľ 19 zápasov. Na palubovke strávi priemerne takmer 25 minút a dosahuje priemer 15,4 bodu na zápas. Jeho klubu patrí v ACB lige v Španielsku momentálne 3. miesto, pričom začiatkom februára zvíťazila Murcia nad Barcelonou 84:83 a DeJulius strelil 19 bodov.
V minulosti bol DeJulius hráčom izraelského klubu Maccabi Tel Aviv, s ktorým hral v prestížnej Eurolige. V kariére si vyskúšal aj pôsobenie v Grécku, Nemecku či Turecku. Slovenskú mužskú reprezentáciu už v minulosti reprezentovali naturalizovaní hráči, Američan Andre Jones, Američan Kyle Kuric alebo Srb Nenad Miloševič.
Debut v slovenskom drese by mohol absolvovať 27. februára v Kosove v stretnutí prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Ďalší kvalifikačný zápas odohrajú Slováci 2. marca v Albánsku.
Informovala oficiálna stránka Slovenskej basketbalovej asociácie.
Životopis
Narodil sa 9. augusta 1999 v Detroite v štáte Michigan. Meria 183 centimetrov a hrá na pozícii rozohrávača. V USA hral univerzitný basketbal za Michigan Wolverines a neskôr za Cincinnati Bearcats. V auguste 2023 podpísal prvý profesionálny kontrakt v Európe. Zamieril do gréckeho Lavria. V januári 2024 sa presunul do nemeckého BG Göttingen, no v júni 2024 sa vrátil naspäť do Grécka a posilnil Aris Solún. V novembri 2024 prestúpil na lukratívnu adresu. Stal sa hráčom izraelského Maccabi Tel Aviv a zahral si v prestížnej Eurolige. Vo februári 2025 hosťoval v tureckom klube Bursaspor Basketbol. Koncom júna minulého roka sa posunul do prestížnej španielskej ACB ligy ako tvorca hry tímu UCAM Murcia CB.