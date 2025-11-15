Slovenky zaznamenali na Cypre prvú výhru v kvalifikácii. Zápas museli otáčať

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027
Cyprus - Slovensko 59:70 (32:39)
Zostava a body Slovenska: Lambertová a Páleníková po 17, Mištinová 7, Jakubcová 6, Moravčíková 2 (10 doskokov) (Dudášová 17, Martišková a Mikulášiková po 2, Šedivá 0)
Najviac bodov za Cyprus: Pangalosová 18, Pilakoutová 17 (13 doskokov), Racová 9
Rozhodovali: Dragojevičová (Č. Hora), Frosoliniová (Tal.), Shalhavi (Izr.), štvrtiny: 19:12, 13:27, 17:11, 10:20
BRATISLAVA. Basketbalistky Slovenska zaznamenali v C-skupine prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 premiérové víťazstvo, Cyprus zdolali na jeho palubovke 70:59.
Po dvoch dueloch tak má výber trénera Martina Pospíšila bilanciu jednej výhry a jednej prehry.
Novembrový asociačný termín zakončia Slovenky v utorok 18. novembra o 18.00 h, v Ploješti nastúpia proti reprezentácii Rumunska.
V ďalšom sobotnom dueli C-skupiny si favorizované Poľky poradili s Rumunskom 86:41. So 4 bodmi sú na čele skupiny.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Skóre zápasu síce otvorila Moravčíková, ale potom prebral iniciatívu Cyprus. Pangalosová nasmerovala domáci tím k 10-bodovej šnúre a hlavne hernému sebavedomiu už v prvej štvrtine.
Slovenky naproti tomu nehrali svoju hru, v útoku si vyberali ťažké riešenia a nevedeli nájsť dlhodobejšie konzistentnú fázu. Síce sa priblížili piatimi bodmi v rade, ale rovnako tak odpovedal Cyprus.
Z predzápasových plánov sa zatiaľ slovenskému tímu nedarilo napĺňať nič, po prvej štvrtine prehrával tím trénera Martina Pospíšila 12:19.
Domáci celok odštartoval lepšie aj druhú časť zápasu, chvíľkovo dokonca viedol dvojciferným rozdielom. Pre Slovenky bol tento nepriaznivý stav potrebným budíčkom a napokon prišla potrebná reakcia.
O obrat sa postarala primárne Páleníková s Lambertovou, spolu so spoluhráčkami zaznamenali 13 bodmi za sebou. Slovensko začalo hrať v ofenzíve s ľahkosťou, aj keď defenzívne to stále ešte škrípalo.
Cyprus tento fakt už nedokázal výraznejšie využiť, preto začal čoraz výraznejšie strácať. Slovensko išlo napokon na polčasovú prestávku za priaznivého stavu 39:32.
Ďalší program C-skupiny prvej fázy kvalifikácie ME 2027:
utorok 18. novembra:
18:00 h: Rumunsko - Slovensko (Ploješť)
20:45 h: Poľsko - Cyprus (Sosnovec)
II. polčas:
Slovenský tím vykročil do tretej štvrtiny správnym spôsobom, pri vedení o desať bodov všetko nasvedčovalo tomu, že konečne zlomili odpor húževnatého súpera, ale opak bol pravdou.
Prišlo k výraznému poľaveniu koncentrácie, začali sa kopiť chyby a keď aj prestalo padať, tak sa zápas opäť zdramatizoval. Na Slovenky padla herná a psychologická deka, Cyprus to využil k tomu, aby dokonca dokázal vyrovnať.
Hosťujúce basketbalistky mali však o čosi lepšiu koncovku, do poslednej 10-minútovky sa išlo z ich pohľadu za stavu 50:49.
Krátka prestávka slovenskému družstvu pomohla, v štvrtej štvrtine hýrilo aktivitou, malo viac loptu na ruke a tiež koncentrácia na oboch stranách palubovky vzrástla.
Úsekom 8:2 sa dostali Slovenky do komfortnejšej pozície, no Cyprus naďalej hrozil a bojoval o víťazstvo. Rozhodla až nedisciplinovanosť domáceho tímu, vďaka ktorej už z toho v koncovke nebola dráma.
Hlasy po zápase
Martin Pospíšil, tréner Slovenska: „Videli ste to, bolo to utrápené z našej strany. Vstúpili sme do zápasu úplne inak, ako sme chceli. V druhej štvrtine sme sa už prezentovali svojim výkonom, ale po prestávke nás to utlmilo, zase tam neboli veci, ktoré chceme vidieť. Je to špecifický súper, nehralo sa tu jednoducho. Samozrejme, sme radi za víťazstvo, ale na druhej strane si ten výkon rýchlo zanalyzujeme a pripravíme sa na Rumunsko.“
Nikola Dudášová, kapitánka Slovenska: „Veľmi náročné, neviem či som niekedy vyhrala ťažší zápas. Kvalita súpera nebola taká veľká, ale napriek tomu sme sa trápili. Víťazstvo je naše, z toho sa teším. Zase sme zápas začali ležérne, pomaly, toto nie je náš basketbal, ťažko sa potom hralo. Nejaká nervozita bola spôsobená tým, že sme videli, že to je celý zápas vyrovnané, ale zvládli sme to.“