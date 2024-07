Curry zažije prvú olympiádu. Prispôbiť sa zostave je náročné, hovorí

Od rozohrávača Golden State Warriors sa neočakáva, že bude patriť medzi hlavných ťahúňom útoku, ako to robí na klubovej úrovni.

Tréner výberu Steve Kerr dal priestor všetkým hráčom. "Je to náročné prispôsobenie pre mňa, ale aj pre všetkých. Dokonca aj to, ako rotujeme so zostavou, aby sme našli cit pre rôzne kombinácie," citovala agentúra AFP Curryho.

Ten ktorý bude v Paríži debutovať pod piatimi kruhmi. Kerr pred duelom s Austráliou povedal, že počas prípravných stretnutí plánuje vyskúšať rôzne základné zostavy.