VIDEO: Detroit ťahá skvelú sériu a je na čele. Dončič s LeBronom opäť potiahli Lakers

Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA na palubovke Orlanda 106:92 a sú na čele súťaže.
K šiestemu triumfu na pôde súperov v sérii pomohol Cade Cunningham 29 bodmi a 11 asistenciami. Pistons uspeli vo ôsmom z uplynulých deviatich stretnutí.
Cleveland pripravil Brooklynu už ôsmu prehru v sérii, keď na jeho palubovke vyhral 106:102.
Napriek zlomenému palcu na pravej ruke k tomu James Harden prispel 22 bodmi, deviatimi doskokmi a ôsmimi asistenciami. Predtým vynechal dve stretnutia. „V prvom polčase ste mohli vidieť, že nie je stopercentný,“ povedal tréner Clevelandu Kenny Atkinson.
„Myslím si však, že v druhom polčase akoby prevzal líderskú taktovku, dostal sa na čiaru trestných hodov, trafil pár trojok, takže to bolo fajn. Je zrejmé, že hral s hendikepom, ale aj tak hral naozaj dobre.“
Obhajca titulu Oklahoma City Thunder potvrdil post lídra Západnej konferencie víťazstvom 100:87 na pôde Dallasu.
Shai Gilgeous-Alexander nastrieľal 30 bodov a už iba tri duely mu chýbajú k vyrovnaniu rekordu Wilta Chamberlaina v počte zápasov za sebou s aspoň 20 bodmi. Gilgeous-Alexander ich má teraz na konte už 123 v jednej sérii.
Hráči New Yorku Knicks zastavili 11-zápasovú víťaznú šnúru San Antonia, na domácej pôde v Madison Square Garden uspeli 114:89. Jalen Brunson si v drese Knicks pripísal 25 bodov.
Hosťom nestačilo ani 25 bodov a 13 doskokov v podaní Victora Wembanyamu. „Je to pre nás cenné víťazstvo. San Antonio má naozaj dobrý tíma,ale naša defenzíva dnes pracovala výborne,“ tešil sa tréner newyorského tímu Mike Brown.
Luka Dončič nastrieľal 28 bodov a mal deväť asistencií, LeBron James pridal 24 bodov a Los Angeles Lakers vyhrali nad Sacramentom 128:104.
NBA - pondelok, 2. marec
New York Knicks - San Antonio Spurs 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)
Najviac bodov: Bridges 25, Brunson 24, Diawara 14 - Wembanyama 25 (13 doskokov), Vassell 18, Castle 13
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)
Najviac bodov: Porter 26, Wolf 23, Traore 17 - Harden 22, Allen 20, Mobley 17 (13 doskokov)
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 108:117 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)
Najviac bodov: Jokič 35 (13 doskokov), Murray 25, Hardaway 17 - Edwards 21, McDaniels 20, Hyland 18
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)
Najviac bodov: Sexton 22, Buzelis 20, Giddey 20 (14 doskokov, 10 asistencií) - Portis 18, Thomas 15, Green 13
Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)
Najviac bodov: Walker 21, Potter 18, Huff 14 - Hendricks 19, Wells 18, Prosper 17
Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)
Najviac bodov: Okongwu 25 (10 doskokov), Kuminga 20, McCollum 19 - Holiday 23, Clingan 15 (15 doskokov), Krejčí 14
Orlando Magic - Detroit Pistons 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)
Najviac bodov: Banchero 24 (11 doskokov), Da Silva 19, Bane 17 - Cunningham 29 (11 asistencií), Harris 23, Duren 16 (10 doskokov)
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)
Najviac bodov: Brown 27, Queta 27 (17 doskokov), White 21 - Maxey 33, Edgecombe 23, Barlow 14
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)
Najviac bodov: Martin 18, Christie a Williams po 14 - Gilgeous-Alexander 30, Holmgren 19, Joe 14
Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)
Najviac bodov: Leonard 23, Miller 19, Jones 17 - Fears 28, Queen 19, Murray 17
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)
Najviac bodov: Dončič 28, James 24, Ayton a Reaves po 12 - Clifford 26, Raynaud 16 (13 doskokov), Westbrook 14
