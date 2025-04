Slovenská basketbalistka získala už jedenásty titul v kariére: Budúcnosť ešte nemám vyriešenú

Ročník 2024/2025 korunovala titulom vo farbách poľského tímu VBW Gdynia.

"Veľmi sa teším, že sa po troch sezónach vrátil titul do Gdyne. Je to už 14. titul v histórii klubu. Som hrdá na to, že sa nám to podarilo. Mali sme dobre vyskladaný tím a počas sezóny sa nám až na jedno vážne zranenie, ďalšie zranenia vyhýbali.