Slovenský súboj v nadnárodnej súťaži ovládla Banská Bystrica. Ružomberčanky odchádzajú s prehrou

Hráčky Banskej Bystrice. (Autor: TASR)
TASR|25. okt 2025 o 18:02
Aktuálneho vicemajstra Slovenska čaká na prvom turnaji vo Varšave ešte duel s Poloniou.

CEWL 2025/2026 - 1. turnaj

Slávia Banská Bystrica - MBK Ružomberok 90:84 (49:41)

Najviac bodov: Simpsonová 20 (12 doskokov), Pinzanová 19, Žilinská 10 - Jackovecová 35, Šedivá 14, Lopsová a Živaljevičová po 8

BANSKÁ BYSTRICA. V slovenskom súboji v rámci Stredoeurópskej ligy (CEWL) zvíťazili basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica nad MBK Ružomberok 90:84.

Aktuálneho vicemajstra Slovenska čaká na prvom turnaji vo Varšave ešte duel s miestnou Poloniou, ktorý je na programe v nedeľu 26. októbra o 11.00 h.

Basketbal

