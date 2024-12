Naglič vyslovil veľké želanie. Do reprezentácie chce naturalizovaného hráča

Tréner národného tímu Aramis Naglič prezradil, že spolu so Slovenskou basketbalovou asociáciou uvažujú nad alternatívou naturalizácie kvalitného hráča.

BRATISLAVA. V dohľadnej dobe by v slovenskej reprezentácii basketbalistov mohol byť hráč, ktorý sa nenarodil pod Tatrami.

"Ak chce reprezentácia spraviť krok vpred, tak bez naturalizovaného hráča to bude veľmi ťažké. Na druhej strane, je dosť komplikované nájsť hráča, ktorý by sedel presne personálne aj hráčskou kvalitou. Nechceme pokaziť to, čo sme budovali dva roky," prezradil Naglič.