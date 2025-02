Tréner Slovenska verí v aspoň jednu výhru. Malovec: Máme na to hrať s takýmito súpermi

"Chceme vidieť, ako fungujú a motivovať ich do budúcna, že ich sledujeme a dvere do reprezentácie sú otvorené.

Malovec: Vždy rád prídem

Slováci zatiaľ čakajú v kvalifikačných bojoch na premiérové víťazstvo, najbližšie k nemu boli v pamätnom novembrovom stretnutí so Španielskom, kde o víťazovi museli rozhodnúť až dve predĺženia. Zohranosť kolektívu je jednou zo silných zbraní tohto tímu.

"Ja, osobne, sem do reprezentácie vždy rád prídem. U mňa je to jediný priestor, kedy sa vrátim na Slovensko počas sezóny, plus je to obohatené o reprezentačné zápasy. Tešil som sa a dúfam, že aj ostatní sú pripravení.

Nám, verejnosti a chalanom zápasy so Španielskom ukázali, že môžeme hrať na takejto úrovni a už je to len o nás, či sa budeme stále posúvať a udržiavať sa na tejto úrovni. Vieme a máme na to hrať s takýmito súpermi," vyhlásil krídelník Timotej Malovec.