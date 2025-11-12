Jubilejný All-Star Game prinesie novinky. Na turnaji sa predstaví aj výber sveta

LOS ANGELES. Budúcoročné 75. podujatie All-Star Game basketbalovej NBA sa uskutoční v novom formáte.
Na trojčlennom turnaji si systémom každý s každým zmerajú sily dva tímy hráčov z USA a výberu sveta. Novinku predstavilo vedenie zámorskej ligy.
Turnaj, ktorý bude pozostávať zo štyroch 12-minútových zápasov, sa uskutoční 15. februára 2026 v hale Intuit Dome v Inglewoode v Kalifornii, domácej aréne tímu Los Angeles Clippers, ktorú otvorili minulý rok.
Finálový zápas odohrá dvojica tímov s najlepšou bilanciou, prípadne s najvyšším rozdielom v skóre. Každý tím bude mať minimálne osem hráčov, takže proces výberu 24 účastníkov – po 12 z každej konferencie – zostane zachovaný, s tým rozdielom, že hráči budú vyberaní bez ohľadu na svoje posty.
„Mne sa to vlastne páči. Hráči sú dnes zvyknutí na basketbal bez pevných pozícií. Vidíte päť rozohrávačov na palubovke. Páči sa mi myšlienka, že v All-Star zápase budú jednoducho najlepší hráči, nech hrajú kdekoľvek.
To prináša vzrušenie a vracia do hry kultúru. All-Star má byť o najlepších, bez ohľadu na pozíciu,“ citovala agentúra AFP reakciu bývalého hráča NBA Carmela Anthonyho. „Pre veľkých hráčov bude ťažšie získať príležitosť, pretože v lige je mnoho skvelých rozohrávačov.
Bude náročné, aby sa pivot dostal medzi tých 24,“ upozornil Vince Carter, ďalšia bývalá hviezda NBA.
Päť hráčov z východnej a päť zo západnej konferencie bude označených ako „štartéri“, pričom 50 percent hlasov budú mať fanúšikovia, 25 percent hráči a 25 percent médiá. Ďalších sedem hráčov z každej konferencie, teda náhradníkov, vyberú hlavní tréneri tímov NBA.
Spôsob, akým sa hráči z USA rozdelia medzi dva americké tímy, oznámia neskôr. Ak by hlasovanie neprinieslo minimálne 16 amerických a 8 zahraničných hráčov, komisár NBA Adam Silver doplní zostavy ďalšími All-Star hráčmi tak, aby bol tento pomer dodržaný – čo môže spôsobiť, že jeden tím bude mať viac než osem hráčov.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: