NBA ocenila skokana roka. Najlepšie zlepšenie ukázal rozohrávač Atlanty

Kanadský basketbalista Nickeil Alexander-Walker získal v NBA ocenenie pre hráča s najlepším zlepšením (MIP).
Rozohrávač Atlanty v hlasovaní predstihol Deniho Avdiju z Portlandu a Jalena Durena z Detroitu.
Dvadsaťsedemročný Alexander-Walker prišiel v lete do Atlanty z Minnesoty ako voľný hráč a pôvodne mal plniť úlohu náhradníka.
Napokon sa však usadil v základnej zostave a nahradil dlhoročného lídra tímu Trae Younga, ktorého klub vo februári vymenil do Washingtonu.
Vo svojej siedmej sezóne v lige dosiahol kanadský reprezentant priemer 20,8 bodu, 3,7 asistencií, 3,4 doskoky a 1,3 zisky na zápas. Všetky čísla sú pre neho kariérové maximum, pričom v bodoch svoj priemer viac ako zdvojnásobil oproti predchádzajúcej sezóne.
Atlanta postúpila do bojov o titul zo 6. priečky Východnej konferencie. Po prvých dvoch súbojoch 1. kola viedla nad New Yorkom 2:1 na zápasy.
„Som veľmi rád, že sú ľudia, ktorí vo mňa verili i vtedy, keď ja už nie. Keď okolo vás všetci pracujú na úspechu tímu, nezostáva vám nič iné, ako dostať zo seba to najlepšie,“ uviedol podľa AP Alexander-Walker, bratranec Shaia Gilgeousa-Alexandera, kandidáta na obhajobu najprestížnejšieho ocenenia MVP ligy.