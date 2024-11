VIDEO: Lakers nezvládli súboj s Denverom. Jokič nebol ďaleko od ďalšieho triple double

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers opäť nenašli recept na hráčov Denveru Nuggets a prehrali s nimi v noci na nedeľu v NBA 102:127.

Francúzsky pivot sa vrátil do zostavy po troch dueloch, ktoré vynechal pre problémy s kolenom a k 25 bodom pridal aj 9 asistencií, hoci jeho priemer sú tri.

San Antonio prehrávalo ešte v tretej štvrtine o 17 bodov, no duel otočilo najmä zásluhou Victora Wembanyamu.

"Návrat pre mňa nebol jednoduchý, no našiel som si rytmus. Dokázal som vhodne prepnúť, ako bolo treba, nedržal som zbytočne loptu, skóroval som častejšie z pripravených pozícií, no dokázal som aj pridať a ísť razantne do koša, ak bolo treba," uviedol Wembanyama.

VIDEO: Victor Wembanyama a jeho zápis