Slováci hrajú oba zápasy doma, no vysielanie sa mení. Kde sledovať baráž o MS vo futbale?

Slovenskí reprezentanti vyzvú v baráži o MS vo futbale 2026 reprezentáciu Kosova. Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave.
Zverenci trénera Francesca Calzonu budú v prípade postupu v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.
Slovensko sa s Kosovom ešte doposiaľ nikdy nestretlo. Kosovčania bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí.
Účasť v baráži si zaistili 2. miestom v kvalifikačnej B-skupine, kde zaostali o 3 body za víťazom Švajčiarskom. Kosovo je právoplatným členom FIFA aj UEFA od mája 2016.
Oba duely sa odohrajú na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, no vysielať ich budú dve TV stanice.
Prvý duel proti Kosovu odvysiela stanica STVR Šport. Druhý zápas, či už pôjde o finále baráže alebo o súboj zdolaných tímov, odvysiela stanica Sport 1.