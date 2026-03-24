Slováci hrajú oba zápasy doma, no vysielanie sa mení. Kde sledovať baráž o MS vo futbale?

Futbalisti Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet|24. mar 2026 o 07:00
Pozrite si, ako a kde môžete sledovať zápasy Slovákov v baráži o MS vo futbale 2026.

Slovenskí reprezentanti vyzvú v baráži o MS vo futbale 2026 reprezentáciu Kosova. Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave.

Zverenci trénera Francesca Calzonu budú v prípade postupu v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.

Slovensko sa s Kosovom ešte doposiaľ nikdy nestretlo. Kosovčania bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí.

Účasť v baráži si zaistili 2. miestom v kvalifikačnej B-skupine, kde zaostali o 3 body za víťazom Švajčiarskom. Kosovo je právoplatným členom FIFA aj UEFA od mája 2016.

Oba duely sa odohrajú na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, no vysielať ich budú dve TV stanice.

Prvý duel proti Kosovu odvysiela stanica STVR Šport. Druhý zápas, či už pôjde o finále baráže alebo o súboj zdolaných tímov, odvysiela stanica Sport 1.

