ONLINE prenos: Azerbajdžan - Slovensko dnes (Liga národov, C-divízia)

Vážení futbaloví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní tretieho zápasu Ligy národov UEFA skupiny C medzi Azerbajdžanom a Slovenskom.



Azerbajdžan si odniesol z dvoch zápasov prehru s Kazachstanom a remízu s Bielorusmi. Je umiestnený na poslednej štvrtej priečke, no nikde nie je napísané, že sa nepokúsi o prekvapenie.



Slovensko stratilo z dôvodu zranenia kapitána Milana Škriniara a navždy trénera Štefana Tarkoviča. Ten dlhodobo čelil kritike z radov fanúšikov i odbornej verejnosti a väz mu zlomila pondelková potupná prehra s Kazachmi 0:1. Mužstvo vo zvyšku Ligy národov povedie ako hlavný Samuel Slovák a asistent bude Marek Mintál. Následne sa bude riešiť otázka reprezentačného lodivoda. Slováci sú síce druhí, no majú na konte vydretú výhru a spomenutú prehru. Rozhodne nepotvrdzujú rolu skupinového favorita.