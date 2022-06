Slováci sa trápili aj s Azerbajdžanom, o tesnom triumfe rozhodol Weiss

/zdroj: RTVS/

Vladimír Weiss ml., autor jediného gólu Slovenska: "Som veľmi rád, že som strelil víťazný gól. Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas, čo sa potvrdilo. Verili sme, že gól dáme a som rád, že som dnes tým striedaním pomohol. Ani som nevedel, že som neskóroval až päť rokov.

Nejaký čas som v reprezentácii chýbal kvôli nezhodám s trénerom alebo zraneniam. Som veľmi rád, že mi to tam dnes padlo a najmä že sme zvíťazili. Samozrejme, vieme, že sme favoriti skupiny. Je mi veľmi ľúto toho, čo sa stalo, pretože sme prišli o trénera a nebolo to dnes bez neho ľahké. Ukázali sme silu kolektívu a dnešná výhra je pre neho."



Lukáš Haraslín, stredopoliar Slovenska: "V prvom rade ma teší, že po nevydarenom domácom zápase sme rýchlo zregenerovali, dali sme sa dokopy a zvíťazili sme v dnešnom ťažkom zápase. Sme veľmi radi, že sme získali dôležité tri body, ktoré nám určite pomôžu. Myslel som si, že po zápase s Kazachmi tú streleckú smolu dnes prelomím, ale ešte sa tam trošku drží.

Dôležité je to, že dnes sme zvíťazili. Pevne verím, že tie šance začnem premieňať. Nie je dôležité, kto strelí gól, ale že sme vyhrali ako mužstvo a získali sme tri body. Opäť sme zvíťazili zase na nulu, dnes nám stačila jedna šanca po nádhernej akcii. Či zvíťazíte 1:0 alebo 3:0, stále sú to tri body do tabuľky. Tak ako sme bojovali dnes, musíme bojovať aj v Kazachstane. Pevne verím, že tento výkon nás nakopne a podáme ešte lepší."