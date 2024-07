Avizovaný dôchodok sa odkladá. Mentálne sa necítim na svoj vek, hovorí Kníže

BRATISLAVA. Podľa slov organizácie Oktagon MMA to mal byť "posledný tanec legendy", no opak je pravdou. Český veterán Petr "Monster" Kníže sa kariéru končiť, zatiaľ, nechystá.

"Ja by som bol spokojný, aj keby to nevyšlo. Naozaj som teraz cítil prípravu tak dobre, že som bol spokojný sám so sebou.

Všetko mi vychádzalo, prešiel som si sparingami, prešiel som si kondíciou s Machom (Muradovom), a to nechcete zažiť. Ešte to stále ide," uviedol Kníže po zápase.