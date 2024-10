Na začiatku bol Paríž a nadšenec. Maratón v Košiciach oslavuje sté narodeniny

„Vojtech Bukovský sa vrátil do Košíc. V auguste zvolal priateľov, zišiel sa východoslovensko-podkarpatskoruský okrsok Československej atletickej amatérskej únie a rozhodli sa, že zorganizujú maratón. Mali na to 70 dní. Dokázali to. My na to máme 365 dní a aj tak nestíhame,“ vraví riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Návrat ku koreňom

Košický maratón oslavuje už druhý rok za sebou. Vlani bola magnetom účasť na 100. ročníku, teraz zase narodeninová oslava storočnice od založenia. A organizátori nemohli prepásť takú paralelu, akou bol návrat olympiády do Paríža.