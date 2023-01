Zomrel tréner Pierre Carraz. Šprintéra Lemaitrea priviedol k treble na ME 2010

Carraz trénoval Lemaitrea zadarmo. Francúzsky šprintér okrem zisku treble na ME 2010 vybojoval počas svojej kariéry aj dve bronzové olympijské medaily (4x100 m na OH 2012, 200 m na OH 2016) a na MS 2011 získal striebro v štafete na 4x100 m a bronz na 200 m. Tridsaťdvaročný atlét má stále ambíciu štartovať aj na domácich OH 2024 v Paríži.