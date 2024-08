Výpočet jeho zdravotných diagnóz je pestrý. Všetko vo mne zanechala šikana, priznal Lyles

Vždy to bolo o bolestiach tela, zimnici, bolestiach hlavy a chlade,“ povedal Lyles pre The Associated Press.

"Bál som sa však zhoršenia bronchitídy, keď sa k tomu pridala astma. Veľa nechýbalo a musel by som skončiť v nemocnici. Konzultoval som to v zdravotníckom stredisku pri trati. Ak by to bola bronchitída, mohlo sa to preniesť na iných a to by bol problém," dodal Lyles.

Má povesť prehnane sebavedomého až "sebastredného" športovca. V tejto súvislosti 27-ročný Američan hovorí, že mnohí nechápu, že je to jeho spôsob na zvýšenie vlastnej hodnoty ako športovca.

Výpočet jeho zdravotných diagnóz z minulosti je celkom pestrý. Spolu s astmou Lyles priznal, že mal problémy aj s dyslexiou, úzkosťou, depresiou, poruchou pozornosti a hyperaktivitou.