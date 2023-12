Pod Urpín mieri svetová elita. Na Banskobystrickú latku sa vráti olympijský šampión

Celkovo získal olympijské zlato a dve striebra, tri tituly majstra sveta (plus striebro a bronz) a titul halového majstra sveta (plus striebro). Trinásťkrát skočil v kariére 240 cm a viac.

Olympijský víťaz z Tokia sa vráti do Banskej Bystrice po šiestich rokoch, pričom v rokoch 2013 (236 cm) a 2015 (240 cm) zvíťazil a v roku 2018 (236 cm) obsadil druhé miesto.

BANSKÁ BYSTRICA. Jubilejný 30. ročník Banskobystrickej latky (BBL) bude nabitý hviezdami. Najväčšou bude katarský skokan do výšky Mutaz Essa Baršim, ktorý je zároveň rekordér mítingu výkonom 240 cm.

Skočil práve na tomto podujatí prvýkrát v hale 240 cm. Veľmi dobre sa mu tu skákalo. V budúcom roku chce súťažiť v hale minimálne, nevie sa, či ešte pôjde na halové majstrovstvá sveta, ale Banskú Bystricu už potvrdil, o to je jeho vystúpenie cennejšie," uviedol na pondelňajšom tlačovom brífingu manažér BBL Alfons Juck.

"Sme veľmi radi, že môžeme ohlásiť príchod tohto najlepšieho výškara na svete. Veríme, že v Banskej Bystrici ponúkne tradične skvelú šou a priblíži sa méte 240 cm, čo je najvyššia hranica svetovej extratriedy. Zareagoval na našu ponuku aj pre to, že má na Banskobystrickú latku najlepšie spomienky.

Uvedomujem si, že som naposledy skákal v hale na pretekoch pred šiestimi rokmi. Chcem si Banskobystrickú latku užiť a skočiť čo najvyššie. Bude to pre mňa významný štart v príprave na ďalšie vystúpenia.“

Prostredníctvom tlačovej správy organizátorov podujatia zareagoval aj samotný Mutaz Essa Baršim: "Už sa teším na návrat do Banskej Bystrice po dlhšej absencii. Je to pre mňa dôležitý míting v kariére, veď som u vás prvýkrát v hale skočil 240 cm v roku 2015. Pamätám si najmä skvelých divákov a hlasitú hudbu.

Jubilejný ročník spestrí novinka

Aj ženská súťaž ponúkne divákom mítingu so strieborným štatútom, čo je najvyšší možný štatút pre špecializovaný míting, obrovskú šou.

Postarať by sa mali o to Iryna Geraščenková z Ukrajiny, Austrálčanka Eleanor Pattersonová i najlepšia juniorka sveta v súčasnosti Angelina Topičová zo Srbska, či Britka Morgan Lakeová.

"Bude to skvelé divadlo, je sa na čo tešiť. Štartovacia listina sa ešte doplní o ďalšie zaujímavé mená, ale z pohľadu svetovej špičky Baršim, majsterka sveta z vlaňajška Pattersonová, ďalej Topičová i Lakeová ponúknu skvelý zážitok," dodal Juck.

V prípade zodpovedajúcej výkonnosti dostanú na BBL 2024 priestor aj najlepší slovenskí skokani a skokanky do výšky.

V oboch súťažiach pôjde aj o výbornú možnosť plniť limity na halové MS 2024 v Glasgowe (234 a 198), letné ME 2024 v Ríme (226 a 192) a OH v Paríži (233 a 197) a tiež získať dôležité body do kvalifikačných rebríčkov.

Jubilejný 30. ročník BBL s rozpočtom na úrovni 70 tisíc eur avizuje aj novinku v podobe galavečera, na ktorom sa zúčastnia a budú ocenení všetci víťazi z minulých ročníkov.

Chýbať nebude krst novej knihy, predstavenie nového umeleckého diela v podobe obrazu a premietne sa i nový film o tomto podujatí k jeho 30. výročiu.