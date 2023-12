Nedokázal sa už vrátiť do formy. Francúz ukončil vo veku 31 rokov kariéru

Majster sveta v behu na 800 m z Londýna 2017 túžil štartovať na domácich olympijských hrách v Paríži, no po operácii zraneného zadného stehenného svalu sa nedokázal vrátiť do vrcholnej formy.

"Snažil som sa vrátiť, no akékoľvek zrýchlenie pri behu mi spôsobovalo bolesť. Po operácii mal byť môj zadný stehenný sval na tom lepšie, no v šľachách je stále niečo nezdravé.

Už to tam skrátka nie je. Atletiku som si už neužíval a dospel som do bodu, keď som si musel priznať, že v Paríži nebudem," priznal v rozhovore pre L'Equipe Bosse, ktorý obsadil na OH 2016 v Riu de Janeiro štvrtú priečku.

Medzi jeho úspechy patrí aj zisk dvoch bronzových medailí na ME a to v rokoch 2012 a 2018.