Ozdobou Banskobystrickej latky bude svetová rekordérka. Organizátori sľubujú ďalšie hviezdy

BRATISLAVA. V súčasnosti najlepší špecializovaný výškarský míting s hudbou na svete - Banskobystrická latka (BBL) - vstúpi v roku 2025 do štvrtej dekády svojej existencie.

Na OH v Paríži potvrdila rolu favoritky, čím skompletizovala svoju zbierku triumfov v prakticky každej existujúcej súťaži," informoval na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave manažér BBL Alfonz Juck.

Mahučichová už má na konte päť účastí na BBL a v roku 2021 tu dosiahla svoj druhý najlepší výkon kariéry 206 cm. Zvíťaziť sa jej podarilo trikrát.

"Som rada, že sa opäť vraciam do Banskej Bystrice. Bude to jeden z mojich dvoch štartov v halovej sezóne. Cieľom je zvíťaziť na halových ME a MS. Veľmi sa teším na obvyklú skvelú podporu banskobystrického publika," povedala ukrajinská výškarka.

Hlavnou vyzývateľkou Mahučichovej bude obhajkyňa tohtoročného prvenstva Srbka Angelina Topičová, ktorá dokázala pri svojej premiére vyrovnať osobný rekord 197 cm.

Strieborná z ME v Ríme si pripísala dva triumfy na mítingoch Diamantovej ligy. Jej ambíciou je pokorenie magickej dvojmetrovej hranice.

Napínavý súboj sa rysuje aj v súťaži mužov. Svoju účasť prisľúbili už traja finalisti tohtoročných OH v Paríži. Talian Stefano Sottile sa zaskvel osobným rekordom 234 cm.