Keď kúpili klub, mnohí sa uškŕňali. Slávni herci sú krok od postupu do Premier League

"Zdalo sa to ako nesplniteľný sen, ale deje sa to a my máme to šťastie, že sme rozprávači tohto príbehu," povedal Reynolds, známy najmä vďaka úlohe superhrdinu Deadpoola, po zápase pre Sky Sports.

"Pred štyrmi rokmi sme tu stáli, robili tlačovku a povedali sme, že naším cieľom je Premier League. Vtedy sme počuli veľa chichotania, ale začína to pôsobiť ako reálna, hmatateľná vec, ktorá by sa mohla naplniť," doplnil.