Svetový rekord držala desaťročia. Legendárna guliarka Fibingerová oslavuje 75 rokov

Často zavítala aj do Bratislavy, kde v rokoch 1972 až 1987 súťažila na populárnom atletickom mítingu P-T-S. Vo vrhu guľou má na tomto mítingu na svojom konte rekordných štrnásť víťazstiev.

"Som z moravsko-slovenského pomedzia, na Slovensko to máme čoby kameňom dohodil. Ja Slovákov milujem, mala som tam a mám tam priateľov. Vždy to bol zážitok, keď som mohla ísť do Bratislavy, ´pétéeska´ bola vždy nezmazateľne zaradená v mojom scenári, bola úžasná," zaspomínala si pre TASR.