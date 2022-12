SLOVÁCI V AKCII Do zápasu by mal nastúpiť aj jediný slovenský zástupca. Juraj Slafkovský sa proti súperovi, ktorému strelil svoj prvý gól v profilige, chystá na svoj 27. zápas v najlepšej hokejovej lige sveta. Aktuálne má na konte 4 góly a 6 asistencií.

SLOVÁCI V AKCII Do zápasu by mal nastúpiť aj jediný slovenský zástupca. Juraj Slafkovský sa proti súperovi, ktorému strelil svoj prvý gól v profilige, chystá na svoj 27. zápas v najlepšej hokejovej lige sveta. Aktuálne má na konte 4 góly a 6 asistencií.