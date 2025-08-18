Messi si po zranení oblečenie aj reprezentačný dres. Pozvánku dostal aj nový hráč

BUENOS AIRES. Útočník Jose Manuel Lopez z brazílskeho Palmeirasu sa dočkal prvej pozvánky do kádra futbalovej reprezentácie Argentíny.
Figuruje v širšej nominácii trénera Lionela Scaloniho na septembrové duely kvalifikácie MS proti Venezuele a Ekvádoru.
„Albiceleste“ sú na čele juhoamerickej kvalifikácie a už majú istú účasť na svetovom šampionáte.
Lídrom nominácie je 38-ročný Lionel Messi, ktorý je po svalovom zranení fit a cez víkend sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Interu Miami v zámorskej MLS nad Los Angeles Galaxy (3:1).
Dvadsaťštyriročný „Flaco“ Lopez upútal pozornosť kouča Argentíny výkonmi v Palmeirase, v dres ktorého zaznamenal v tomto roku 15 gólov v 42 zápasoch.
Absentovať bude stredopoliar Enzo Fernandez z Chelsea, ktorý dostal dvojzápasový dištanc za vylúčenie v júnovom súboji s Kolumbiou.
Úradujúci majstri sveta privítajú Venezuelu 4. septembra v Buenos Aires, o päť dní neskôr zakončia kvalifikáciu v Guayaquile proti domácemu Ekvádoru.
Nominácia Argentíny na záverečné duely kvalifikácie MS 2026
Brankári: Emiliano Martíinez (Aston Villa), Walter Benitez (Crystal Palace), Geronimo Rulli (Olympique Marseille)
Obrancovia: Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuňa (River Plate), Julio Soler (Bournemouth), Facundo Medina (Olympique Marsielle)
Stredopoliari: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (FC Janov)
Útočníci: Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Angel Correa (Tigres), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Nicolas Gonzale (Juventus Turín), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter Miláno), Jose Manuel Lopez (Palmeiras)