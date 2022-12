Argentína vedie nad Francúzskom 2:0, sledujte ONLINE prenos z MS vo futbale 2022 (finále)

Mbappé sa preštrikoval do vápna, vypálil a jeho pokus letí nad bránu Argentíny.

Hernandéz posielal z ľavej strany center do vápna Argentíny. Otamendi odvracia na rohový kop.

Di Maria perfektne vyobracal svojho strážcu, poslal prihrávku do vápna de Paul ju pustil na Messiho, ktorý tiesnený zakončoval mimo brány francúzov.

Ani jeden z trénerov do druhého polčasu nestriedal.

Francúzi zatlačili súpera.Snažia sa znížiť ešte do polčasu, ale Argentína ich do ničoho nepúšťa.

Argentína dala gól! Krásna rýchla akcia Argentíny! Mac Allister vybojoval loptu na vlastnej polovici. Prihral ju na Messiho, ktorý z prvej prihrával na Alvareza, ten z prvej vysunul do brejku Mac Allistera. Hráč Brightonu zdvihol hlavu a krížnou prihrávkou našiel voľného ANGELA DI MARIU a ten nedal šancu Hugovi Llorisovi v bráne francúzov.

Argentína dala gól! Krásna rýchla akcia Argentíny! Mac Allister vybojoval loptu na vlastnej polovici. Prihral ju na Messiho, ktorý z prvej prihrával na Alvareza, ten z prvej vysunul do brejku Mac Allistera. Hráč Brightonu zdvihol hlavu a krížnou prihrávkou našiel voľného ANGELA DI MARIU a ten nedal šancu Hugovi Llorisovi v bráne francúzov.

Francúzi sa zatiaľ nevedia dostať do zápasu. Nepredviedli v doterajšom priebehu zápasu takmer nič.

Francúzi musia teraz viac otvoriť hru a tlačiť sa do útoku.

Argentína dala gól! K pokutovému kopu sa postavil LIONEL MESSI a posiela loptu do protipohybu Huga Llorisa a otvára tak skóre dnešného zápasu.

Argentína dala gól! K pokutovému kopu sa postavil LIONEL MESSI a posiela loptu do protipohybu Huga Llorisa a otvára tak skóre dnešného zápasu.

Henrnandéz bol faulovaý pri pokutovom území de Paulom. Griezmann poslal center do vápna kde si vyskočil Olivier Giroud, jeho hlavička letí nad bránu Argentíny.

Argentína je zatiaľ aktívnejšia a tlačí sa do zakončenia. Romero však vo vápne fauloval Llorisa.

Argentína zatlačila súpera. de Paul to vyskúšal z dobrých 20 metrov. jeho pokus bol zblokovaný na rohový kop.

Messi poslal pas na ľavú stranu na Di Maríu, ten centroval do vápna kde sa lopta dostala až k Alvarezovi, ktorý bol v ofsajde.

Hráči si podajú ruky a ideme na to!

