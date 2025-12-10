Angličania sa pred MS predstavia vo Wembley. Odohrajú dva prípravné zápasy

Futbalisti Anglicka sa v príprave na MS 2026 (11. júna - 19. júla) stretnú s Uruguajom a Japonskom.
Zápasy sa uskutočnia na 90-tisícovom štadióne Wembley a odohrajú 27. a 31. marca. Pre zverencov Thomasa Tuchela pôjde o posledné dva domáce zápasy pred MS, neskôr ešte absolvujú dva prípravné v USA.
Po nich, pravdepodobne v máji, bude známa finálna nominácia na MS. Angličania vstúpia do MS s cieľom ukončiť 60-ročné čakanie na titul majstra sveta. Sebavedomie si upevnili suverénnym ťažením v kvalifikácii, v ktorej nestratili ani bod.
„Sme naozaj radi, že máme potvrdené tieto dva zápasy, keďže sa formuje náš tím pre MS. Chceli sme hrať proti dvom tímom zo svetovej dvadsiatky a zároveň sa otestovať proti súperom mimo Európy,“ povedal Tuchel.
Anglicko nastúpi v základnej L-skupine MS proti Chorvátsku, Ghane a Paname. Informovala AFP.