Prekvapivá nominácia Anglicka bez Fodena či Bellinghama. Tuchel však hlási návrat hviezdy Arsenalu

LONDÝN. Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel vynechal z nominácie Phila Fodena a Jacka Grealisha. Angličania odohrajú počas nadchádzajúcej reprezentačnej prestávky priateľský zápas proti Walesu a kvalifikačný duel o postup na majstrovstvá sveta proti Lotyšsku.
Foden sa vrátil do formy v drese Manchesteru City dvomi gólmi a dvomi asistenciami na začiatku sezóny, zatiaľ čo Grealish získal ocenenie Hráč mesiaca v Premier League po tom, čo nazbieral štyri asistencie v drese Evertonu.
Stredopoliar Jude Bellingham sa napriek návratu na trávniku v službách Realu Madrid povolania nedočkal. Dvadsaťdvaročný hráč bol mimo hry od júla, keď podstúpil operáciu na dlhodobo problémovom ľavom ramene.
Nemecký kormidelník dodal, že Bellingham je síce späť v A-tíme Realu, no zatiaľ neodohral celý zápas a zatiaľ len raz nastúpil v základnej zostave.
Na otázku, či existuje nejaký problém medzi ním a hráčmi Judeom Bellinghamom, Philom Fodenom alebo Jackom Grealishom, Tuchel odpovedal: "Nie, žiadny osobný problém neexistuje."
Tréner tiež zdôraznil, že chce udržať stabilitu tímu a preto pozval rovnakú skupinu hráčov ako predtým.
Útočník Bukayo Saka z Arsenalu sa vrátil po zranení, no Cole Palmer, Noni Madueke a Tino Livramento sú stále mimo hry.
Nominácia Anglicka
Brankári: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Obrancovia: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones
Záložníci: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers
Útočníci: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins