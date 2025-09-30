Rozhodli už v prvom polčase. Slovenské futbalistky postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie

Kvalifikácia ME vo futbale 2026 žien do 17 rokov
Turnaj 1. kola - Liga A, 3. skupina:
Andorra - Slovensko 0:3 (0:2)
Góly: 21. Rudinská, 29. Fernandesová (vlastný), 55. Orosziová
ASSEN. Slovenské futbalistky do 17 rokov postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME 2026.
Rozhodli o tom utorkovou výhrou v záverečnom zápase B-skupiny 1. kola, keď zdolali Andorru 3:0.
Slovenky predtým podľahli Česku 0:2 a Holandsku 0:6. Druhá fáza kvalifikácia je na programe na jar, Andorra absolvuje kvalifikáciu na ME 2027 v B-skupine, odkiaľ má šancu postúpiť na záverečný turnaj len jedna z 21 krajín.