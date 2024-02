Kto je favoritom Super Bowlu? Asi mi niečo uniká, čuduje sa odborník

Cenu MVP získal druhýkrát v kariére, no podobne ako v roku 2020 zažil v play-off sklamanie. Baltimore nedokázal v konferenčnom finále nájsť recept na obranu Kansasu a skončil pred bránami Super Bowlu.

Po vzore rubriky Pick 6 odpovedal na šesť otázok, týkajúcich sa Super Bowlu. Zhodnotil cestu oboch tímov do veľkého finále, prezradil, ktorému tímu viac verí a aj to, kto podľa neho bude tzv. X-factor očakávaného duelu.

Tým, že majú defenzívneho koordinátora Stevea Spagnuola, vyhrali jackpot. Ten chlap sa nikam nehrnie, hoci hlavní tréneri zarábajú oveľa viac. On si to skúsil, nevyšlo mu to a teraz robí prácu, ktorá ho baví a hráči ho velebia.

"NFL sa začína hrať v decembri. Brady to dvadsať rokov hovoril a je to svätá pravda. Bolo úplne jedno, koľko zápasov prehrali Patriots v septembri. Obrana Chiefs sa zlepšuje práve v čase, keď sa blíži koniec sezóny.

Doteraz nechápem, prečo Ravens hrali toľko pasových akcií a nehrali futbal, ktorý ich zdobil. Nič to však nemení na tom, že Chiefs im nedali šancu na to, aby sa v tom zápase nakopli. Neurobili chybu," hovorí Kalinai.

Kansas má skvelého trénera, quarterbacka a keď to preženiem, tak obrana je naučená, že stačí hrať naplno od polovice decembra. Proti Baltimoru dal Kansas len 17 bodov, ale obrana Lamarovi nič nedovolila.

"S nimi som počítal, že sa dostanú do Super Bowlu, ale čakal som, že v play-off si tie zápasy vyhrajú sami. Oba vyhrali preto, lebo sa im súper podlomil. Packers mali vyhrať, ale je to mladý tím, dá sa to ešte pochopiť.

Avšak to, že prehral Detroit, je iba jeho vlastná neschopnosť. O tých štvrtých downoch sa už povedalo veľa. Ja som zástancom konzervatívnych rozhodnutí. Pokiaľ by im Lions nedali šancu vôbec pomýšľať na obrat, neotočili by skóre.