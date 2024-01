Pick 6: Boj o Super Bowl sa zmenil na hazard. Tréner to neľutuje, no rozhodol sa zle

Tentokrát si detailne rozoberieme obe konferenčné finále, ktoré určili zloženie Super Bowlu LVIII. V hre boli viaceré scenáre, no napokon sa fanúšikovia môžu tešiť na odvetu pamätného súboja spred štyroch rokov.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov.

Detroit vstúpil do zápasu proti San Franciscu vo veľkom štýle. Obrana fungovala, útok bol kreatívny, efektívny a zdalo sa, že tím okolo quarterbacka Jareda Goffa si ide za prvou účasťou v Super Bowle.

VIDEO: Detroit Lions v kľúčovom momente nepremenili štvrtý down

Bol to obrovský risk a treba povedať, že úplne zbytočný. V čase keď bol jeho tím nalomený, dostal 20 bodov po sebe, nič mu nevychádzalo, no súrne potreboval vyrovnať, nedostal šancu kicker Mike Badgley.

Po zápase však nerezonujú výkony Purdyho, McCaffreyho či ostatných hráčov. Hovorí sa najmä o trénerovi Lions Danovi Campbellovi a jeho rozhodnutí v štvrtej štvrtine. Bol to kľúčový moment celého zápasu.

Áno, Campbell často hlási odvážne akcie, nebojí sa riskovať. Mnohým je to sympatické, ale nie vždy si musíte vybrať medzi čiernou a bielou. Navyše, ak vám pred niekoľkými minútami už raz čierna padla.

Ten odohral v sezóne dokopy sedem duelov a field goal ani raz neminul. Proti 49ers by ho kopal približne zo 45 yardov, pričom 54-yardový premenil v úvodnom kole play-off proti Los Angeles Rams.

Campbell na tlačovej konferencii dostal od novinárov otázku ohľadne dvoch nepremenených štvrtých downov. Povedal, že je ťažké prehrať takýmto spôsobom, no zároveň uviedol, že svoje rozhodnutia neľutuje.

Štvrtý down skúšal Detroit aj v tretej štvrtine, ešte za stavu 24:10. Wide receiver Josh Reynolds však nezachytil ľahkú prihrávku. Vtedy by Badgley mal pred sebou ešte o dva yardy kratší pokus ako v poslednej štvrtine.

O Super Bowl teda zabojuje San Francisco, ktoré sa v play-off dvakrát poriadne zapotilo, no v kontexte celej sezóny je vo finále zaslúžene.

"Myslím si, že to bol rozdiel medzi víťazstvom a prehrou. V druhom polčase išiel po vlastných a predviedol niekoľko dôležitých hier. Dobre sa pohyboval, získaval prvé downy," povedal tréner Kyle Shanahan.

Travis Kelce chytil každú z 11 prihrávok, ktoré na neho smerovali. Stal sa rekordérom v počte zachytených prihrávok v play-off, no oveľa viac ho tešilo, že jeho touchdown a 116 yardov prispeli k postupu do Super Bowlu.

Jednotka konferencie AFC mala oveľa lepšiu základnú časť než Chiefs, no opäť sa potvrdilo klišé, že play-off je úplne iná súťaž.

V závere však výsledkovo skolabovali a prehrali 20:31. Vtedy sa tight end George Kittle zapovedal, že sa do Super Bowlu vráti a po štyroch rokoch je to realita.

Lamar Jackson zrejme krátko pred zápasom roka získa cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča základnej časti, no tá jeho sklamanie nezmierni.

Baltimore hostil finále konferencie AFC po 53 rokoch (vtedy Baltimore Colts, pozn.), no už pred záverečnou dvojminútovkou fanúšikovia opúšťali štadión.

Na začiatku poslednej časti zachytil loptu sedem yardov pred end zónou Kansasu a následne do nej vletel. Fanúšikovia sa tešili z touchdownu, ruky nad hlavu dvíhali aj niektorí jeho spoluhráči.

Treba povedať, že neodohral najlepší zápas. Skompletizoval len 20 z 37 pasov, párkrát pekne našiel Zaya Flowersa, no hodil aj jednu interception.

"Nie som frustrovaný, som naštvaný. Boli sme jeden zápas od Super Bowlu. Celý ten čas sme čakali na túto príležitosť, ale nevyšlo nám to.

Aj tu zaúradovala karma? Spomenutí hráči sa ocitli v súboji aj dve akcie predtým. Sneed nezabránil tomu, aby Flowers zachytil dlhý pas. Ten ho vysmial, aj za cenu 15-yardovej penalizácie za nešportové správanie.

Sneeda to naštvalo a svojmu spoluhráčovi Trentovi McDuffiemu povedal, že to Flowersovi vráti. Doslova, že ho dostane. Vyšlo mu to dokonale.

Zaujímavosťou je, že podobná situácia sa stala v zápase Kansasu aj v divíznom kole na pôde Buffala. Bills však zaváhanie Mecole Hardmana nepotrestali.

Pick 6: Dôležitá strata pred finále

Kansas City Chiefs si zahrajú v Super Bowle štvrtýkrát za posledných päť rokov.

Neuspeli len raz, proti Tampe Bay sa v roku 2021 zmohli len na deväť bodov. Patrick Mahomes bol často pod veľkým tlakom obrany Buccaneers.