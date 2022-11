Katar neplní sľuby a FIFA hazarduje. Infantino je regulárny magor, pení komentátor

Faktom však je, že do návštevnosti by sa mali počítať iba tie vstupenky, z ktorých je oskenovaný čiarový kód divákovi priamo pri vstupe na štadión.

Šampionát v Katare je plný kuriozít, ale otvára aj vážne témy okolo základných ľudských práv či korupcie. Hostiteľská krajina ich porušuje vo veľkom rozmere, má však nečakaného spojenca, ktorým je Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Katar si ide svoje

Organizátori na svoj sľub, že „všetci návštevníci Kataru budú vítaní bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo národnosť“, opakovane zabudli.

Môžu si to dovoliť. Do priebehu šampionátu by mohla zasiahnuť iba FIFA, ale tá neraz ukázala, že jej záleží hlavne na spokojnosti arabského sveta. Šéf Gianni Infantino sa len nedávno presťahoval s celou rodinou priamo do Kataru.

A na dobré ohlasy si navyše kúpili v krajine vlastných fanúšikov, ktorí pochodovali ulicami s vlajkami všetkých štátov a zaplavili tribúny aj sociálne siete.