Slovenský reprezentant sa nedočkal. Slopestyle na ľadovci v Rakúsku zrušilo počasie

STUBAI. Slovenský reprezentant v akrobatickom lyžovaní Michael Oravec si na prvé preteky novej sezóny Svetového pohára musí počkať.
Plánované víkendové preteky v slopestyle na Stubaiskom ľadovci v Rakúsku museli zrušiť pre silné nárazy vetra.
Kvalifikácia sa mala ísť už v piatok, nepriaznivé počasie však spôsobilo jej odklad o jeden deň.
Ani v sobotu však nepanovali v rakúskom stredisku vhodné podmienky a organizátori tak súťaž definitívne zrušili. Oravec by sa mal teraz presunúť do Číny, kde sú na prelome novembra a decembra na programe podujatia SP v Secret Garden a v Pekingu.