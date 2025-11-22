Slovenský reprezentant sa nedočkal. Slopestyle na ľadovci v Rakúsku zrušilo počasie

Michael Oravec (Ilustračná fotografia).
Michael Oravec (Ilustračná fotografia). (Autor: olympic.sk)
TASR|22. nov 2025 o 09:48
ShareTweet0

Kvalifikácia sa mala ísť už v piatok.

STUBAI. Slovenský reprezentant v akrobatickom lyžovaní Michael Oravec si na prvé preteky novej sezóny Svetového pohára musí počkať.

Plánované víkendové preteky v slopestyle na Stubaiskom ľadovci v Rakúsku museli zrušiť pre silné nárazy vetra.

Kvalifikácia sa mala ísť už v piatok, nepriaznivé počasie však spôsobilo jej odklad o jeden deň.

Ani v sobotu však nepanovali v rakúskom stredisku vhodné podmienky a organizátori tak súťaž definitívne zrušili. Oravec by sa mal teraz presunúť do Číny, kde sú na prelome novembra a decembra na programe podujatia SP v Secret Garden a v Pekingu.

Ďalšie súťaže

    Michael Oravec (Ilustračná fotografia).
    Michael Oravec (Ilustračná fotografia).
    Slovenský reprezentant sa nedočkal. Slopestyle na ľadovci v Rakúsku zrušilo počasie
    dnes 09:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Ďalšie súťaže»Slovenský reprezentant sa nedočkal. Slopestyle na ľadovci v Rakúsku zrušilo počasie