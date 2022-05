Reprezentácia už bez Hamšíka, mladíci bojujú o baráž (TV tipy)

BRATISLAVA. Kto si počká, ten sa dočká, hovorí jedno zo slovenských prísloví. A v prípade majstrovstiev Európy v malom futbale to platí dvojnásobne.

Košická Steel Aréna mala šampionát hostiť už v roku 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila, že sa turnaj napokon začne o 574 dní neskôr.

Tím pod vedením trénera Ladislava Borbély má pred domácimi fanúšikmi smelé ambície a do turnaja vstúpi sobotňajším duelom proti Belgicku.

V akcii budú aj slovenskí reprezentanti v klasickom futbale. Seniorsky tím už bez Mareka Hamšíka čaká úvodné vystúpenie v Lige národov proti Belgicku a hráči do 21 rokov môžu spečatiť postup do baráže ME 2023 na pôde Malty.