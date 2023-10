Vlhová ich motivuje a dala im dôležité rady. Žampovci trénovali na rozbitom snehu

„V hornej časti je kopec trochu miernejší. Je to zrezané. Rozprával som sa aj s Petrou a podmienky boli super. Zjazdovku ešte včera polievali.

Verím, že bude jasná noc, svah stvrdne a sneh vydrží pre všetkých štartujúcich,“ pokračoval skúsenejší Žampa.

Štartujú s hendikepom

Slovenskí reprezentanti sú v štartovej listine mimo elitnú tridsiatku. Andreas vyštartuje s číslom 44., Adam o tri čísla vyššie.

„Je to vždy hendikep štartovať vzadu. Je to však o tom, ako sa človek vie popasovať s traťou. Verím, že mi to bude sedieť. Priorita je dostať sa do druhého kola a v druhej jazde využiť výhodnejšie štartové číslo. Človek nikdy nevie.