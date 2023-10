Skvelý štart. Asi som si vyležala formu, usmievala sa šťastná Vlhová

SÖLDEN. Výborný vstup do sezóny. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v úvodných pretekoch v Söldene tretie miesto. Obhájila pozíciu spred dvoch rokov.

„Je to pre mňa jedno z najlepších pódiových umiestnení. Najlepšie, čo sme dnes dosiahli. Keď sa pozrieme späť na začiatok októbra, tak sme mohli myslieť aj negatívne. Držíme sa však jasnej vízie.

Gratulujem Petre! Je úžasná bojovníčka,“ reagoval tréner Mauro Pini na zdravotné problémy jeho zverenkyne pred začiatkom sezóny Svetového pohára.

„Je to senzačný výsledok. Sme spokojní s tým, ako Petra lyžovala. Prejav bol výborný. Nemali sme veľa porovnania s ostatnými tímami.

Vedeli sme, že lyžuje dobre, preto sme šli na úvodné preteky, aj keď bola predtým chorá,“ dodal asistent trénera Matej Gemza.

„Chcela som to už prelomiť. Myslela som, že dnes. Dala som do toho všetko, ale štrnásť stotín nie je veľa. O tom je šport,“ komentovala Vlhová do tretice tretie miesto, ktoré zaznamenala v rokoch 2020 a 2021.

Medzi najlepšími

Slovenka bola tretia aj po prvom kole. Na vedúcu Brignoneovú stratila šesť desatín sekundy. Bolo to jej najlepšie vystúpenie v prvom kole na ľadovci Rettenbach.

Výborne jej vyšla strmá pasáž, ale do záverečnej roviny strminy stratila.