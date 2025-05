Dvere do Realu sa otvárajú. Alonso potvrdil, že v Leverkusene po sezóne skončí

LEVERKUSEN. Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso v piatok potvrdil, že po skončení sezóny opustí lavičku Bayeru Leverkusen.

Podľa španielskych médií by mal pri kormidle Realu Madrid nahradiť Carla Ancelottiho. Alonso vlani získal s Leverkusenom bundesligový titul a narušil hegemóniu Bayernu Mníchov.

V Európskej lige postúpil so svojimi zverencami až do finále, v ktorom „farmaceuti" prehrali s Atalantou Bergamo. S Bayerom má bývalý španielsky reprezentant platný kontrakt do roku 2026, no rozhodol sa, že po sezóne odíde.