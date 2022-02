Hrávala hokej, futbal, rada sa šplhala na stromy. Z Vlhovej je kométa, píše AFP

Opisuje Vlhovej začiatky v rodnom Liptovskom Mikuláši. "Lyžovať vedela dávno predtým, ako hovoriť. Naučila sa to sama pod dohľadom brata Borisa. Do súťažnej kariéry sme ju nikdy netlačili," cituje TASR vyjadrenie Vlhovej otca Igora pre AFP.

Jej prvým trénerom sa stal Ján Garaj. "Pamätám si na jej prvé preteky. Prešla bránkami ako prízrak. Zišla dolu bez strachu a neurobila žiadnu chybu. V cieli zdvihla ruky nad hlavu, plakala a kričala ´Som prvá!´, zaspomínal si.

Bola otvorená a priamočiara

Vo veku 10-15 rokov viedol prvú slovenskú celkovú víťazku Svetového pohára Rastislav Mažgút.

"Zaujímalo ju jediné, ako sa stať najlepšou. Bola otvorená a priamočiara. Ak sa jej niečo v tréningu nepáčilo, ihneď mi to oznámila. Veľa detí je do lyžovania tlačené rodičmi. U Petry to tak nebolo. Milovala lyže a dychtila sa neustále učiť," zdôraznil Mažgút.

TASR pripomína, že Vlhová má v zbierke šesť cenných kovov zo svetových šampionátov (1-4-1). Historické zlato získala v obrovskom slalome na MS 2019 v Are.

Podľa AFP by jej k olympijskému úspechu v Pekingu malo pomôcť aj priaznivé rodinné zázemie, keďže po svojom boku má neustále brata Borisa, ktorý sa stará aj o technické zabezpečenie, financie, robí šoféra i kuchára.

"Neustále na ňu dohliadam. Na trati to však je už iba o nej. Dokáže sa skoncentrovať na sto percent. Ťažko sa to popisuje, no je akoby v tranze. Dokáže lyžovať aj poslepiačky," neskrýval obdiv k sestre Boris.