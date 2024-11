VIDEO: Shiffrinová dosiahla už 99. víťazstvo. Tínedžerka s číslom 27 skončila hneď za ňou

"Bola som veľmi nervózna pred svojou jazdou. Počula som, že po príchode mojich súperiek do cieľa sa dav raduje a tlieska. To znamenalo, že mali veľmi dobré jazdy. Myslela som si, že dnes nevyhrám. Som preto veľmi spokojná, je to krásny deň," uviedla Shiffrinová po pretekoch pre reportérku FIS.

Dvadsaťdeväťročná Američanka môže dosiahnuť magickú stovku budúci týždeň na domácej pôde v Killingtone.

"Snažím sa to ignorovať, pokiaľ sa to stane, bude to nádherné, ak nie, tak sa nič nedeje, plakať nebudem. Verím, že podám výborný výkon pred domácim publikom, na to sa sústredím," dodala fenomenálna Američanka.

Colturiová figurovala po prvom kole na štvrtej priečke. Sebavedomou jazdou v druhom kole svoje umiestnenie ešte vylepšila a dosiahla najlepší výsledok v kariére.

Doterajším maximom talentovanej Albánky bolo deviate miesto z januárového slalomu vo Flachau.

Slovenka Petra Vlhová chýbala na štarte, keďže si ešte stále doliečuje zranené koleno. Na zjazdovky by sa chcela vrátiť v decembri.