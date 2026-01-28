Goggiová je odhodlaná získať medailu. Mojou úlohou je lyžovať čo najrýchlejšie, hovorí

Talianska lyžiarka Sofia Goggiová je odhodlaná získať medailu na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Domáca zjazdovka Olimpia delle Tofane patrí medzi jej najobľúbenejšie.
Tridsaťtriročná pretekárka zatiaľ vo Svetovom pohári v tejto sezóne nevyhrala ani jeden zjazd. Na domácej trati však zabojuje o cenný kov podobne ako na uplynulých dvoch olympiádach. Pred štyrmi rokmi v Pekingu získala v najrýchlejšej disciplíne striebro, predtým sa v Pjongčangu tešila zo zlatej medaily.
Podľa svojich slov sa plne sústredí na podanie čo najlepšieho výkonu. „Určite je super sa zoznámiť s inými športovcami z celého sveta, no to nie je môj cieľ. Nikdy ma to nelákalo, väčšinou chodím po okolí so slúchadlami v ušiach.
Mojou úlohou je lyžovať čo najrýchlejšie a získať medailu,“ citovala štvornásobnú držiteľku malého glóbusu za zjazd agentúra AFP.
Jej triumf v Pjongčangu priniesol Taliansku prvé olympijské zlato zo zjazdu od roku 1952. „Bol to pre mňa skvelý deň. Dosiahla som svoj sen bez nátlaku a nervozity. Dúfam, že to tak bude aj v Cortine,“ vyhlásila Goggiová.
Jej druhá olympijská medaila z Pekingu bola menším zázrakom, keďže si menej ako tri týždne pred štartom OH privodila vážne zranenie kolena. Celkovo absolvovala už deväť operácií zapríčinených zranením.