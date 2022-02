Vlhovej stabilita je famózna. Posledný mesiac môžem byť silná, tvrdí

BRATISLAVA. O veľký krištáľový glóbus v ženskej časti Svetového pohára zabojujú dve dlhoročné rivalky. Petra Vlhová verzus Mikaela Shiffrinová.

Americká lyžiarka má pred koncom sezóny náskok 17 bodov. To, že by sa do ich súboja primiešal niekto ďalší, je nepravdepodobné.

Tretia Federica Brignoneová zaostáva za Vlhovou o 237 bodov, pričom Talianka výrazne zaostáva v slalomoch, v ktorých získala v sezóne len 24 bodov.