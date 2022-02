ONLINE: Alpská kombinácia žien na ZOH 2022 (slalom)

Průběžné pořadí po sjezdu: 1. Christine Scheyerová (AUT) 1:32,42 min 2. Ester Ledecká (CZE) +0,01 3. Ramona Siebenhoferová (AUT) +0,14 4. Romane Miradoliová (FRA) +0,53 5. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,56 6. Maruša Ferková Saioniová (SLO) +0,65 7. Keely Cashmanová (USA) +0,67 8. Federica Brignoneová (ITA) +0,69 9. Nicol Delagová (ITA) +0,70 10. Priska Nuferová (SUI) +0,73 11. Wendy Holdenerová (SUI) +0,99 12. Michelle Gisinová (SUI) +1,00 13. Marta Bassinová (ITA) +1,03 14. Julia Pleškovová (RUS) +1,12 15. Isabella Wrightová (USA) +1,30 16. Cande Morenová (AND) +1,63 17. Laura Gaucheová (FRA) +1,66 18. Greta Smallová (AUS) +1,96 19. Katharina Huberová (AUT) +3,26 20. Tricia Manganová (USA) +3,47 20. Elvedina Muzaferiová (BIH) +3,47 22. Nevena Ignjatovićová (SRB) +4,60 23. Tereza Nová (CZE) +4,65 24. Fan-jing Kchung (CHI) +9,53 Ronni Remmeová DNF Elena Curtoniová DNF

