ONLINE: Slovensko - USA dnes (prípravný zápas pred MS v hokeji 2024) LIVE

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného prípravného zápasu pred MS v Česku medzi Slovenskom a USA.



Slovensko



Slováci zakončia prípravu na šampionát proti hviezdnemu súperovi spoza veľkej mláky. V nedeľu bol oznámený odchod piatich hráčov, no ďalších sedem sa pripojilo k mužstvu. Nechýbajú už ani českí finalisti. Z Pardubíc posilnil obranu Peter Čerešňák, no chýba Richard Pánik. Třinec zastupujú Daňo, Hudáček a Čacho. Prítomné budú aj posily z NHL. Po stretnutí sa definitívne uzavrie nominácia do Ostravy, kam sa výprava presunie v stredu popoludní.



USA



Američania odohrajú prvý a zároveň posledný zápas v príprave. Majstrovstvá sveta neabsolvuje útočník Dylan Larkin, ktorý laboruje so zranením. Hráči však dostali tvrdú podmienku pre budúcu sezónu. Týka sa to Turnaja štyroch krajín vo februári 2025 a ZOH 2026. Na tieto podujatia pôjdu jednotlivci, ktorí neodmietnu účasť na šampionáte v Česku. Vyhlásil to generálny manažér turnaja Bill Guerin. Akceptovať bude len dôvody ako zranenie, svadba či narodenie potomka.



Nominácia SR na kemp v Bratislave a zápas proti USA (7. mája 2024):



Brankári: Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)



Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice), Martin Feherváry (Washington Capitals), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils), Rayen Petrovický (Dukla Trenčín)



Útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všetci HC Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)



Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistenti trénera: Peter Frühauf, Ján Pardavý, Róbert Petrovický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Predbežná nominácia USA na MS 2024:



Brankári: Alex Lyon (Detroit Red Wings), Trey Augustine (Michigan State University/NCAA)



Obrancovia: Luke Hughes (New Jersey Devils),Jake Sanderson (Ottawa Senators), Alex Vlasic, Seth Jones (obaja Chicago Blackhawks), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets), Jeff Petry (Detroit Red Wings), Michael Kesselring (Arizona Coyotes), Matthew Kessel (St. Louis Blues)



Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Cole Caufield (Montreal Canadiens), Joel Farabee (Philadelphia Flyers), Johnny Gaudreau (Columbus Blue Jackets), Luke Kunin (San Jose Sharks), Shane Pinto, Brady Tkachuk (obaja Ottawa Senators), Trevor Zegras (Anaheim Ducks), Will Smith, Ryan Leonard (Boston College/NCAA), Brock Nelson (New York Islanders), Kevin Hayes (St. Louis Blues), Mikey Eyssimont (Tampa Bay Lightning)



Realizačný tím:



Generálny manažér: Brett Peterson



Hlavný tréner: John Hynes



Asistenti trénera: Derek Lalonde, Ty Hennes, Jack Capuano, Greg Moore



Tréner brankárov: Alex Westlund