ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes v Kitzbüheli LIVE (Svetový pohár 2024/25)

1.Timon Haugan (NOR) 51,292.Steven Amiez (FRA) +0,073.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,254.Clément Noël (FRA) +0,305.Tanguy Nef (SUI) +0,496.Marco Schwarz (AUT) +0,647.Daniel Yule (SUI) +0,658.Manuel Feller (AUT) +0,749.Linus Strasser (GER) +0,7610.Atle Lie McGrath (NOR) +0,8111.Alex Vinatzer (ITA) +0,8612.Paco Rassat (FRA) +0,9713.Fabio Gstrein (AUT) +0,9914.Filip Zubčić (CRO) +1,0015.Dominik Raschner (AUT) +1,0916.Kristoffer Jakobsen (SWE) +1,1617.Albert Popov (BUL) +1,3018.Laurie Taylor (GBR) +1,4119.Johannes Strolz (AUT) +1,4320.Dave Ryding (GBR) +1,5021.Ramon Zenhäusern (SUI) +1,6322.Alexander Steen Olsen (NOR) +1,6823.Hugo Desgrippes (FRA) +1,7624.Benjamin Ritchie (USA) +1,8525.Loïc Meillard (SUI) +1,9126.Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,9327.Samuel Kolega (CRO) +1,9728.Marc Rochat (SUI) +2,0429.Tormis Laine (EST) +2,1430.Erik Read (CAN) +2,16