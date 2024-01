Vlhovej rivalka: Všimla som si, že ma Slováci majú radi. Neviem však prečo, smeje sa

To je moje tajomstvo a rovnako aj vášeň pre šport, ktorý robím. Naozaj milujem lyžovanie a pocit, keď som na snehu. Milujem aj súťažiť, vložiť sa do hry a klásť si výzvy. Snažím sa byť najlepšia.

Vždy, keď prechádzam zlým obdobím, tak sa vrátim silnejšia. Je to tak každý rok. Už som v kolotoči Svetového pohára veľmi dlho, mám veľa skúseností. Čím som však staršia, cítim väčší tlak. Telo sa dlhšie regeneruje a aj moja myseľ je nastavená inak. Viem presne, kde som, čo robím a to je celkom stresujúce.

Ak nie som za dobre so svojou mysľou a sama so sebou, je náročné byť prítomná v danom okamihu. Nebola som dobrá ani v lyžovaní.

Áno určite. Najťažšia sezóna je tá po veľkom úspechu. Mňa to však posilnilo. Ťažké chvíle ma urobili silnejšou. Nasledoval koronový ročník a my sme žili akoby vo väzení, ktoré sme zdieľali s ľuďmi.

Wow, je to dlhý čas. Veľmi som sa zmenila, ale v niektorých veciach nie tak veľmi. Myslím, že som stále tá istá osoba. Je to len lepšia verzia mňa samej. Naučila som sa veľa o lyžovaní, o sebe. Urobila som veľa práce s mojim myslením a telom. Snažím sa byť lepšia a lepšia každý deň.

Aké je to súťažiť s Mikaelou Shiffrinovou, najlepšou lyžiarkou na svete. Aké sú vaše pocity, keď ju porazíte?

Je to iba výhra. Mikaela je najlepšia lyžiarka všetkých čias. Môžete to vidieť aj na výsledkoch. Súťaží veľa rokov, všetky disciplíny. Je ťažké ju poraziť. Je však dobré, že sa to dá. Svojim výkonom tlačí dopredu aj ostatné dievčatá, aby boli lepšie. Je to veľká motivácia už niekoľko rokov.