Minulú sezónu mu často chýbali stotiny. Mužské lyžovanie je tvrdý biznis, vraví

Zistili sme, kde je problém a zamerali sme sa na to pri regenerácii. Celkovo som si po skončení sezóny dobre oddýchol a som za to rád.

Nasledovala regenerácia a doliečovanie. Cítil som bolesti chrbta, ale na iných partiách ako u Adama. Bol som na vyšetreniach, aby som to mal pod kontrolou a nenechal to zájsť do vážnejšieho stavu.

V minulej sezóne ste sa iba raz prebojovali do druhého kola v Alta Badii. Ako ju hodnotíte?

Hodnotím ju v dobrom, ale skôr z motivačnej stránky. Keď som si všetko zrátal, tak mi ušlo pätnásť stotín. V prvých pretekoch v Alta Badii som nepostúpil do druhého kola o jednu stotinu. V Adelbodene som skončil na 32. mieste a chýbalo mi šesť stotín. V Kranjskej Gore som obsadil 33. priečku so stratou deväť stotín na postup.

Niekedy mám pocit, že ma niekto skúša, ale ja ďalej driem a driem viac ako minulý rok. Som trpezlivý. Beriem to tak, že musím vydržať a dať do toho všetko, aby sa to pretočilo na druhú stranu a vyšlo mi to.